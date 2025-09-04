ارتفاع كبير في الأسهم الأمريكية مع تعليق ترامب جزءا من الرسوم الجمركية

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الأسهم الأمريكية ارتفعت بشكل كبير، مع تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جزءا من الرسوم الجمركية، مشيرة إلى ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان ترامب تعليق جزء من الرسوم الجمركية المتبادلة، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «إكسترا نيوز».

ترامب يعلق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما

وكان قد وافق ترامب على تعليق الرسوم الجمركية المضادة التي تبلغ نسبتها 10% لمدة 90 يومًا، مؤكدًا أن تنفيذ قرار تعليق الرسوم الجمركية سيبدأ على الفور، لافتا إلى أن أكثر من 75 دولة تواصلت مع الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة الرسوم الجمركية التي تم فرضها خلال الفترة الماضية.

بكين تنتقم من ترامب بعد زيادة الرسوم الجمركية

وفي تصعيد جديد للحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أعلنت بكين في الساعات الأولى من صباح اليوم عن مجموعة من الإجراءات الانتقامية ردًا على القرار الأمريكي الأخير برفع الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية.

وشملت الإجراءات الصينية إدراج 6 شركات أمريكية جديدة ضمن «القائمة غير الموثوقة»، من بينها شركتا Shield AI وSierra Nevada Corporation، وهو ما يعني منع هذه الشركات من دخول السوق الصينية، إلى جانب وقف أي استثمارات جديدة قد تقوم بها داخل الصين مستقبلًا.