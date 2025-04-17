بيان صيني ماليزي مشترك: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين

بيان صيني ماليزي مشترك: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين

بيان صيني ماليزي مشترك: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين

أفاد بيان صيني ماليزي مشترك، بأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

بكين تدعو لاتخاذ خطوات لمنع وقوع «كارثة إنسانية»

ودعت وزارة الخارجية الصينية، إلى اتخاذ خطوات لمنع وقوع «كارثة إنسانية» في غزة، بعدما شنَّت إسرائيل ضرباتها الأعنف على القطاع منذ وقف إطلاق النار.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينج إن الصين تشعر بقلق بالغ من الوضع الحالي بين إسرائيل وفلسطين، داعية طرفي النزاع إلى تجنّب أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد الوضع ومنع كارثة إنسانية أوسع نطاقًا.

إسرائيل تواصل العدوان

واستأنفت إسرائيل العدوان على قطاع غزة، بزعم رفض حركة «حماس» مقترحات أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح محتجزيها من غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلًا عن مصادر صحية، بسقوط مئات الشهداء والمصابين، بينهم أطفال ونساء ومسنون.

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