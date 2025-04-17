بيان صيني ماليزي مشترك: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينج إن الصين تشعر بقلق بالغ من الوضع الحالي بين إسرائيل وفلسطين، داعية طرفي النزاع إلى تجنّب أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد الوضع ومنع كارثة إنسانية أوسع نطاقًا.

إسرائيل تواصل العدوان

واستأنفت إسرائيل العدوان على قطاع غزة، بزعم رفض حركة «حماس» مقترحات أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح محتجزيها من غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلًا عن مصادر صحية، بسقوط مئات الشهداء والمصابين، بينهم أطفال ونساء ومسنون.