سعر الدولار اليوم الخميس 17-4-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك

يرغب قطاع كبير من المواطنين في معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 17-10-2025 في البنوك المصرية، إذ سجلت العملة الأمريكية مستويات تتراوح بين 51.03 و51.13 جنيه بالتعاملات الصباحية، وفقًا لما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وخلال السطور التالية، نوضح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالتعاملات الصباحية في البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الآن، في البنك المركزي 51.05 جنيه للشراء، و51.5 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

فيما جاء آخر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي، بـ51.03 جنيه للشراء، و51.5 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وسجل آخر سعر للدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد، 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

جاء آخر سعر للدولار مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي CIB، بـ51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع.