سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-4-2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك خلال التعاملات المسائية

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-4-2025 مٌقابل الجنيه المصري مٌستويات مٌستقرة داخل أغلب البنوك العاملة في مصر بالتعاملات المسائية، ليتراوح ما بين 51.21 جنيه للشراء و51.31 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

ترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وبنوك المعاملات الإسلامية، وسعر صرف الدولار عالميا أمام اليورو، والريال السعودي.

سعر الدولار اليوم مُقابل اليورو

يتداول سعر الدولار اليوم مقابل اليورو عالميا عند مستوى 0.92 يورو للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الريال السعودي 3.75 ريال للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري بالتعاملات المسائية، 51.22 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر مساء اليوم، 51.22 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بفروع بنك القاهرة بالتعاملات المسائية، 51.22 و51.32 جنيه للشراء والبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

يتداول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية بالفترة المسائية، عند مستويات 51.22 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي مساءا، 51.23 جنيه للشراء و51.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

حقق سعر الدولار اليوم أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك فيصل الإسلامي بالتعاملات المسائية، 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.