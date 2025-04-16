سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-4-2025 أمام الجنيه في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-4-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية خلال التعاملات الصباحية مستويات مستقرة في أغلبها، ليصل إلى متوسط معلن من البنك المركزي المصري 50.94 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع.

وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية وفقًا لآخر تحديث معلن على موقعها الإلكتروني، وسعر الدولار الآن عالميا في مواجهة العملات الأخرى وأبرزها الريال السعودي واليورو.

سعر الدولار اليوم مقابل الريال السعودي

يتداول سعر الدولار اليوم أمام الريال السعودي على مستوى الشراء عند 3.75 ريال سعودي وفقًا لآخر تحديث عن سعر صرف العملة الأمريكية العالمي.

سعر الدولار اليوم مقابل اليورو

أما سعر الدولار اليوم مقابل اليورو عالميا الآن، وصل إلى 0.88 يورو على مستوى الشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري بالتعاملات الصباحية، 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك مصر خلال الفترة الصباحية، 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

فيما وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة صباح اليوم، إلى 50.93 و51.03 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وعند مستويات 50.93 و51.03 جنيه للشراء والبيع بالترتيب، يتداول سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري ببنك الإسكندرية بالتعاملات الصباحية.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بالتعاملات الصباحية بالبنك التجاري الدولي، 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بينما وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك فيصل الإسلامي خلال الفترة الصباحية، إلى 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع.