هاني الدقاق عن مشاركته في فيلم «مبقتش أخاف»: الغناء شغفي.. ولا أفكر في التمثيل

كتبت : أميرة عزالدين

احتفلت فرقة مسار إجباري الساعات الماضية بمرور 20 عامًا على تأسيس الفريق، بحفل ضخم في أحد مسارح القاهرة، وأُذيع خلاله فيلما وثائقيا بعنوان «مبقتش أخاف»، الذي وثّق رحلتهم بتفاصيلها وأهم مراحلها وكيفية صناعة الأغاني.

كشف المطرب هاني الدقاق، أحد أعضاء فرقة مسار إجباري، كواليس تحضير فيلم مبقتش أخاف، موضحًا أنّه استغرق أكثر من عام في فترة التحضيرات والتصوير.

وأضاف الدقاق لـ«الوطن»، أنّه لا يفكر فى خوض تجربة التمثيل بشكل احترافي، وما يشغله هو الموسيقي، خاصة بعدما شارك في أعمال سينمائية من قبل، وصفها بتجارب فنية استمتع بها لكنها ليست شغفه الأساسي.

تفاصيل ألبوم مسار إجباري مبقتش أخاف

وطرحت فرقة مسار إجباري يناير الماضي ألبوم مبقتش أخاف على 3 مراحل، الأولى تضم أغنيات «قدها وقدود، وبمبي، وبنتكلم» والأخيرة ديو مع المنشد محمود التهامي، والثانية تضم 4 أغاني وهي «زهقت، ومبسوط، ومواويل، ووحشني صوتك»، والثالثة تضم 4 أغاني وهي «هويت، وفي الحب مليش، ومبقتش تبان، والكورنيش».