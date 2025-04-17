الكنيسة تحتفل اليوم بـ«خميس العهد».. تعرف على أحداث هذا اليوم

يحتفل الأقباط، اليوم، بـ«خميس العهد»، أحد الأعياد السيدية الصغرى المرتبطة بالسيد المسيح، وتقيم الكنائس المصرية القداسات الإلهية والصلوات احتفالا بهذا العيد.

طقس خميس العهد

وذكرت الكنيسة أن في يوم خميس العهد يصلي لأول مرة في الهيكل بعد أحد الشعانين وفي هذا اليوم إذ تمنع الكنيسة إقامة القداسات ورفع البخور وتكتفي بإقامة البصخة المقدسة وهي صلوات تتكون من 10 ساعات «صلوات يومية»، خمسة ليلية وخمسة صباحية، وهي الأولى والثانية والثالثة والسادسة والتاسعة والحادية عشر.

أحداث خميس العهد

وعن الأحداث التي قام بها السيد المسيح في هذا اليوم بحسب ما ذكرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنّ السيد المسيح غادر قرية بيت عنيا ذاهباً إلى بيت مريم أُم مارمرقس، وصنع هناك العشاء الأخير، غَسْل أرجل تلاميذه، أسس سِرّ الإفخارستيا - أحد الأسرار السبعة للكنيسة - ثُمَّ غادر بيت مارمرقس، أحد الرسل، ذاهباً إلى بُستان جثسيماني، وفي الطريق تحدث الحديث الوداعي.

وتابعت الكنيسة بأن في ذلك اليوم وفي بُستان جثسيماني، رفع المسيح صلاة مؤثِّرة، وعند منتصف الليل، قام رؤساء الكهنة مع عسكر الرومان بالقبض على السيد المسيح وذلك بإشارة القُبلة من التلميذ الخائن، واندفع بطرس الرسول وقطع أذُن «مَلخُس» عبد رئيس الكهنة، والمسيح يصنع معجزة ويَرُد الأُذنَ إلى مكانها، بحسب ما ذكرت الكنيسة.

كما نبه المسيح بطرس وقال له: «قبل صياح الديك مرتين تُنكِرُني ثلاث مرات»، وأخذ رؤساء الكهنة السيد المسيح في ذلك اليوم وبدأت المحاكمات ليلاً، وهيَ محاكمات غير شرعية لأن المحاكمات لا بد أن تتم بالنهار، وفي هذه الليلة تتألم (كلوديا بروكيولا) زوجة بيلاطُس بسبب محاكمات المسيح وتقول له: «إيَّاكَ وذلكَ البارَّ» (مت 27 : 19).