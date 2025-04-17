كتبت: منة الصياد حالة من الحزن سيطرت على الملاعب المصرية، بعدما تُوفي سعد محمد لاعب الزمالك السابق، إثر صراع طويل له مع مرض السرطان، الذي أفقده الكثير من وزنه، ليلقى وفاته المنية بمسقط رأسه في سوهاج.

وصية سعد محمد الأخيرة

قبل عامين دوّن سعد محمد، لاعب الزمالك السابق، وصيته الأخيرة قبل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وثبّتها وطلب فيها من المحيطين به وكذلك متابعيه، الدعاء له وأن يذكرونه دائمًا.

وكتب سعد: «حين يتوفاني الله، سامحوني واستروا عيوبي، وادعوا لي بالرحمة والمغفرة، وتذكّروا صُحبتي ومحبتي لكم دائمًا، وإن كنت يوما أخطأت فسامحوني وانسوا أخطائي وأذكروا أجمل صفاتي، وادعوا لي دائما أن يُشفع الله في كل آية من آيات القرآن، وأسال الله أن تكونوا شاهدين لي جميعاً بالخير، فأنا لا أعلم بأي ساعة كتب الله أن يقبض روحي فيها، فاللهم ارحمني يوم يصلون عليّ صلاةً لا ركوع لها ولا سجود، وبجناتك اللهم أدخلني، وأسكني الفردوس الأعلى وكل أحبتي في الله من غير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين».

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