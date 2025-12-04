وفاء عامر تناشد اللاعبين دعم أولاد لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا

شيعت جنازة لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا، بعد صلاة عصر اليوم من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، حيث فارق الحياة إثر تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بالسرطان.

رسالة وفاء عامر للاعبين

من جانبها ناشدت الفنانة وفاء عامر عقب مشاركتها في تشييع جنازة الراحل، لاعبي كرة القدم في مصر بضرورة تدشين صندوق لدعم أولاد الراحل إبراهيم شيكا، خاصة أنهم أطفال ولايزال مشوار الحياة طويل أمامهم، قائلة: «أنا أهلاوية لكن فى المرض والتعب مفيش أهلاوي وزملكاوي، ولازم كلنا نتحد ونعمل حاجة لأولاده لأنه تعب جدا في الفترة الأخيرة».

موعد ومكان عزاء إبراهيم شيكا

وكان عدد كبير من نجوم الفن حرصوا على تقديم واجب العزاء من خلال حضور صلاة الجنازة، أو توجيه رسائل التعازي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة من بينهم تامر حسني، ومحمد رمضان، ومن المقرر أن يقام عزاء الراحل إبراهيم شيكا، يوم الاثنين المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.