أوصى المشاركون في فعاليات مؤتمر مستقبل التراث بين الرؤى والتحديات في نسخته الثانية، والذي عُقد برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في التراث، لماقشة توصيات تسهم في تطوير وتوسيع الأفق في مجال التراث والحفاظ عليه.

توصيات مؤتمر مستقبل التراث بجامعة بنها

أوضح بيان جامعة بنها أن التوصيات تضمنت تشجيع الابتكار في إعادة تأهيل المساحات التاريخية (Adaptive Reuse) وتعزيز الحوار بين المعماريين والمجتمع المحلي والسلطات المحلية من أجل تبني حلول مبتكرة لإعادة تأهيل المواقع التاريخية مع الحفاظ على قيمتها الثقافية. يمكن استخدام التقنيات الحديثة في الترميم، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، لإعادة بناء الأجزاء المتضررة من المباني التاريخية.

كما جاء في التوصيات التشديد على ضرورة استخدام التوأمة الرقمية لدعم الحفاظ على التراث المعماري وتطوير منصات رقمية للمحاكاة الافتراضية للمباني والمواقع التاريخية، مما يساهم في الحفاظ على التراث الثقافي ويتيح الفرصة للبحث العلمي واستكشاف التقنيات الجديدة لحمايته.

مع تعزيز دور المدن الذكية في التراث المعماري ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي في مراقبة وصيانة التراث المعماري والتخطيط الحضري الذكي. تطوير تطبيقات للتفاعل مع المواقع التاريخية عبر الهواتف الذكية، مما يساعد الزوار على الاستمتاع بالتجربة بشكل جديد.

تشجيع التفاعل المجتمعي

بالإضافة إلى التفاعل المجتمعي في استعادة المساحات الحضرية التاريخية وتشجيع المشاركة المجتمعية في مشاريع إعادة تأهيل الأماكن التاريخية من خلال مبادرات مثل التخطيط التعاوني والتكتيكي، وتنظيم ورش عمل مع المجتمع المحلي لدمج احتياجاتهم في مشاريع الترميم وتحفيز السياحة المستدامة عبر التراث المعماري وتطوير استراتيجيات للتسويق السياحي ترتكز على التراث الثقافي.