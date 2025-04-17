جامعة بنها تعلن توصيات «مؤتمر مستقبل التراث بين الرؤى والتحديات» فى نسخته الثانية   

جامعة بنها تعلن توصيات «مؤتمر مستقبل التراث بين الرؤى والتحديات» فى نسخته الثانية   

جامعة بنها تعلن توصيات «مؤتمر مستقبل التراث بين الرؤى والتحديات» فى نسخته الثانية   

كتب - حسن صالح

أوصى المشاركون في فعاليات مؤتمر مستقبل التراث بين الرؤى والتحديات في نسخته الثانية، والذي عُقد برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في التراث، لماقشة توصيات تسهم في تطوير وتوسيع الأفق في مجال التراث والحفاظ عليه.

توصيات مؤتمر مستقبل التراث بجامعة بنها

أوضح بيان جامعة بنها أن التوصيات تضمنت تشجيع الابتكار في إعادة تأهيل المساحات التاريخية (Adaptive Reuse) وتعزيز الحوار بين المعماريين والمجتمع المحلي والسلطات المحلية من أجل تبني حلول مبتكرة لإعادة تأهيل المواقع التاريخية مع الحفاظ على قيمتها الثقافية. يمكن استخدام التقنيات الحديثة في الترميم، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، لإعادة بناء الأجزاء المتضررة من المباني التاريخية.

كما جاء في التوصيات التشديد على ضرورة استخدام التوأمة الرقمية لدعم الحفاظ على التراث المعماري وتطوير منصات رقمية للمحاكاة الافتراضية للمباني والمواقع التاريخية، مما يساهم في الحفاظ على التراث الثقافي ويتيح الفرصة للبحث العلمي واستكشاف التقنيات الجديدة لحمايته.

مع تعزيز دور المدن الذكية في التراث المعماري ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي في مراقبة وصيانة التراث المعماري والتخطيط الحضري الذكي. تطوير تطبيقات للتفاعل مع المواقع التاريخية عبر الهواتف الذكية، مما يساعد الزوار على الاستمتاع بالتجربة بشكل جديد.

تشجيع التفاعل المجتمعي

بالإضافة إلى التفاعل المجتمعي في استعادة المساحات الحضرية التاريخية وتشجيع المشاركة المجتمعية في مشاريع إعادة تأهيل الأماكن التاريخية من خلال مبادرات مثل التخطيط التعاوني والتكتيكي، وتنظيم ورش عمل مع المجتمع المحلي لدمج احتياجاتهم في مشاريع الترميم وتحفيز السياحة المستدامة عبر التراث المعماري وتطوير استراتيجيات للتسويق السياحي ترتكز على التراث الثقافي.

مؤتمر جامعة بنها

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا