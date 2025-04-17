شيخ الأزهر يتفقد استعدادات حملة دعم حفظة القرآن الكريم في 5 محافظات

شيخ الأزهر يتفقد استعدادات حملة دعم حفظة القرآن الكريم في 5 محافظات

شيخ الأزهر يتفقد استعدادات حملة دعم حفظة القرآن الكريم في 5 محافظات

تفقد الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، محتويات الهدايا التي سيتم~ توزيعها على الأطفال من حفظة القرآن الكريم بالكتاتيب في القرى الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن حملة تبدأ من محافظة سوهاج بصعيد مصر.

وأوضح الأزهر الشريف أنَّ الحملة تشمل كميات كبيرة من الملابس، والأحذية، والمصاحف، والأدوات المكتبية، والحلوى، سيتم توزيعها على الأطفال الملتحقين بحلقات التحفيظ في خمس محافظات: «سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، والبحر الأحمر».

وتأتي هذه الحملة في إطار حرص الأزهر الشريف على توفير بيئة محفزة لتحفيظ القرآن الكريم، ودعم الأطفال المتميزين في الكتاتيب بالقرى الأكثر احتياجًا، تعزيزًا لوعيهم الديني والمعرفي، وتأكّيدًا لدور بيت الزكاة والصدقات في دعم المشاريع التعليمية والدينية التي تسهم في تنمية المجتمع.

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