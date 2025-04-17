البورصة تعلن مواعيد إجازة عيد القيامة المجيد وشم النسيم وعيد العمل

البورصة تعلن مواعيد إجازة عيد القيامة المجيد وشم النسيم وعيد العمل

البورصة تعلن مواعيد إجازة عيد القيامة المجيد وشم النسيم وعيد العمل

قرر مجلس إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الأحد والاثنين 20 - 21 أبريل 2025 إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم، علي أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 22 ابريل 2025.

إجازة عيد تحرير سيناء

فيما قرر المجلس أيضًا، أن يكون يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، على أن يستأنف العمل يوم الأحد الموافق 27 ابريل 2025.

إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال

أيضًا تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، إجاز رسمية بمناسبة عيد العمال، على أن يستأنف العمل بالبورصة يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025.

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