«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2025

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2025

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2025

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2025 للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر أبريل ومايو، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

مواعيد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2025

قال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل بدءًا من 23 أبريل، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر مايو بدءًا من 22 مايو، والمتأخرات أيام 8 و11 و12 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أكد أن وزارة المالية تأخذ في اعتبارها أيام الأجازات والعطلات الرسمية للتيسير على المواطنين.

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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