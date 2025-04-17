الحكومة: طرح 3 آلاف تاكسي يعمل بالغاز الطبيعي و1000 سيارة ربع نقل للشباب

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المعاملة الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق تحيا مصر.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة، ودعم وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ذلك دعم تنفيذ المبادرة التي أطلقها صندوق تحيا مصر، لتوفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، و1000 سيارة ربع نقل، وطرحها للشباب، بما يحقق المزيد من العائد على مشروعات الشباب، وينعكس أثره الإيجابي على دخل الأسرة.