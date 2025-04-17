الحكومة: استثمارات «القومية للتأمين الاجتماعي» ارتفعت إلى 44.2 مليار جنيه

الحكومة: استثمارات «القومية للتأمين الاجتماعي» ارتفعت إلى 44.2 مليار جنيه

الحكومة: استثمارات «القومية للتأمين الاجتماعي» ارتفعت إلى 44.2 مليار جنيه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وموقف استثمارات صندوقها الاستثماري، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تضطلع بدور مُهم للغاية عبر توفير الحماية الاجتماعية للقوي العاملة من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي، فضلًا عن دورها في استثمار فائض الأموال لديها من خلال صندوق الاستثمار التابع لها.

استثمارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

فيما أشار أحمد كُجوك، وزير المالية إلى أن استثمارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كانت قد ارتفعت خلال العام المالي 2023-2024 بقيمة 44.2 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 7.8%، وذلك مقارنة بالعام المالي السابق له، كما قفز العائد الذي حققه صندوق استثمار أموال الهيئة في 30 يونيو 2024 مقابل العائد المُحقق في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 24.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 33.24%.

الموقف المالي للهيئة

وخلال الاجتماع استعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الموقف المالي للهيئة منذ تطبيق قانون المعاشات الجديد، وموقف الفحص الإكتواري، مشيرًا إلى أن الهيئة مُستمرة في استثمار فوائض الأموال لديها في عدد من المشروعات المُهمة، بما يُحقق العائد المالي المطلوب من هذه الاستثمارات، مُستعرضًا في هذا السياق عددًا من المشروعات الاستثمارية التي تستثمر فيها الهيئة أموال الصندوق الاستثماري التابع لها.

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