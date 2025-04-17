الزيرو والمستعمل.. هل تنخفض أسعار السيارات في مصر خلال 2025؟

شهدت الأسعار الجديدة لبعض ماركات السيارات الزيرو، انخفاضا في السوق المصرية، والتي تم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية، الأمر الذي معه زادت التوقعات في السوق بمزيد من الانخفاض في أسعار السيارات، وهل تأثرت تأثرت السوق بقرار الرسوم الجمركية الأمريكية.

الدولار المؤثر الوحيد في سعر السيارات

وقال المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات، إن العامل الوحيد المؤثر في سوق السيارات هو «تحركات الدولار ورجع استقر مرة أخرى».

انخفاض الأسعار الجديدة لبعض الماركات

وأشار نائب رئيس شعبة السيارات، إلى أن الانخفاض في الأسعار الجديدة لبعض الماركات والتي تم الإعلان عنها الأيام الماضية، يرجع إلى أن هناك ثلاث ماركات أعلنوا عن إنشاء مصانع لإنتاج سيارات تصنيع محلي، وهي «جيلي، أوبترا، برتون»، بأسعار مميزة، وهو ما أثر على أسعار السيارات في نفس المستوى، وغيرها من السيارات في السوق وكذلك على المستعمل.

انخفاض أسعار المستعمل بنحو 15%

وأوضح نائب رئيس شعبة السيارات، أن سوق السيارات المستعملة شهد انخفاض في الأسعار بنحو 15%، ومن الممكن أن نشهد المزيد في الأسعار في حالة تراجع سعر الدولار.

وفيما يخص الرسوم الجمركية وتأثيرها على سوق السيارات، أكد أبو المجد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السوق لم يتأثر بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا.

توازن بين العرض والطلب

من جانبه، قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن هناك توازن بين العرض والطلب في سوق السيارات المصري، وما يحدث في السوق من ارتفاع أو تراجع في الأسعار مرتبط بتحركات الدولار.

وأشار السبع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن هذا العام يعتبر ليس عام المصنع ولا الوكيل ولا الموزع ولا التاجر، إنما هو عام المستهلك أمام المستهلك فرصة جيدة للشراء، وذلك في حالة اسقرار العملة، وتوازن في عدد السيارات التي تدخل السوق، وفي حالة لا يتأثر توفير الدولار لنموذج 4 أو الاعتمادات.

توازن في العرض والطلب وتراجع سعر الدولار

عن التوقعات بمزيد من التراجع في الأسعار، أكد السبع، أن هذا متوقف على توازن في العرض والطلب، بالإضافة إلى تراجع سعر الدولار، وهو ما نشهده الآن في السوق الذي يسجل أسعار مناسبة.