كرة القدم تودع ثلاثة نجوم شباب في أسبوع.. ما بين كانسر وسقوط مفاجئ

في أسبوع صعب على عشاق كرة القدم، ودعت الملاعب ثلاثة من نجومها الشباب في أحداث مأساوية تنوعت أسبابها بين المرض والحوادث، لكنها اتفقت في وقعها الثقيل على قلوب الجماهير، التي تجاوزت في حزنها حدود الانتماءات الكروية لتتوحد في مشاعر الصدمة والأسى.

شيكا يبدأ رحلة الوداع

البداية كانت مع اللاعب إبراهيم شيكا، الذي أنهكته رحلة مريرة مع سرطان المستقيم حتى غيبه الموت عن عمر ناهز 29 عامًا، واضطر اللاعب اعتزال الكرة بعد صراع طويل مع المرض، وعاش أيامه الأخيرة على كرسي متحرك، فاقدًا الكثير من وزنه، عاجزًا عن تناول الطعام بسبب الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي، ورغم محاولاته المقاومة، لم يتمكن من النجاة من المرض الخبيث الذي أنهى مسيرته مبكرًا.

سعد وبوبيندزا يلحقان بشيكا

ولم تمر سوى أيام قليلة حتى تلقى الوسط الرياضي صدمة جديدة بوفاة آرون بوبيندزا، المهاجم الدولي الجابوني، عن عمر 28 عامًا، إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر في مبنى سكني بالصين، حيث كان يلعب لنادي تشجيانج إف سي، ولا تزال الملابسات الدقيقة للحادث قيد التحقيق، بحسب ما أفادت قناة «الجابون 24».

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، لحق بهما لاعب الزمالك السابق محمد سعد، الذي خاض هو الآخر معركة طويلة مع المرض الخبيث بدأت عام 2018، حسبما ذكر في لقاء تلفزيوني، حين اكتشف إصابته خلال تحضيراته للسفر مع عائلته، وبعد سنوات من العلاج الكيماوي وتكتمه على وضعه الصحي، أعلن الأطباء شفاءه في 2022، لكن المرض عاد مجددًا في العام التالي، ورغم خضوعه لعملية زرع نخاع في ديسمبر الماضي، تدهورت حالته ليرحل عن عالمنا صباح اليوم.