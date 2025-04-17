مواقيت الصلاة الجمعة 18 إبريل 2025 في المحافظات.. حافظ على الفرائض

مواقيت الصلاة من أبرز وأهم الأشياء التي يحرص المصلون على متابعتها باستمرار، حرصا منهم على آداء الصلوات الخمس في موعدها دون تأخيرها، الأمر الذي يجعل الهيئة العامة للمساحة تحرص على الأعلان عن مواقيت الصلاة في كافة المحافظات يوميا عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات



وتختلف مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات الأخرى، وذلك وفق فرق التوقيت والموقع الجغرافي الخاص بكل محافظة، وتأتي المواقيت الجمعة الموافق 18 إبريل، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

- موعد أذان الفجر: 3:53 صباحا.

- موعد أذان الظهر: 11:54 صباحا.

- موعد أذان العصر: 3:30 مساء.

- موعد أذان المغرب: 6:24 مساء.

- موعد أذان العشاء: 7:46 مساء.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: 356 صباحا.

-موعد أذان الظهر: 12:00 مساء.

- موعد أذان العصر: 3:36 مساء.

- موعد أذان المغرب: 6:31 مساء.

موعد أذان العشاء: 7:54 مساء؟

مواقيت الصلاة في طنطا

- موعد أذان الفجر: 3:53 صباحا.

- موعد أذان الظهر 11:55 صباحا.

- موعد أذان العصر: 3:32 مساء.

- موعد أذان المغرب: 6:26 مساء.

- موعد أذان العشاء: 7:48 مساء.

مواقيت الصلاة في المنصورة

- موعد اذان الفجر: 3:51 صباحا.

- موعد أذان الظهر: 11:54 صباحا.

- موعد أذان العصر: 3:30 مساء.

- موعد أذان المغرب: 6:25 مساء.

- موعد أذان العشاء: 7:47 مساء.

مواقيت الصلاة في أسيوط

- موعد أذان الفجر: 4:00 صباحا.

- موعد أذان الظهر: 11:55 صباحا.

- موعد أذان العصر: 3:27 مساء.

- موعد أذان المغرب: 6:21 مساء.

- موعد أذان العشاء: 7:40 مساء.

مواقيت الصلاة في سوهاج



- موعد أذان الفجر: 3:59 صباحا.

- موعد أذان الظهر: 11:53 صباحا.

- موعد أذان العصر: 3:24 مساء.

- موعد أذان المغرب: 6:19 مساء.

- موعد أذان العشاء: 7:37 مساء.

مواقيت الصلاة في قنا

- موعد أذان الفجر: 3:56 صباحا.

- موعد أذان الظهر: 11:49 صباحا.

- موعد أذان العصر: 3:19 مساء.

- موعد أذان المغرب: 6:14 مساء.

- موعد أذان العشاء: 7:32 مساء.

مواقيت الصلاة في أسوان

- موعد أذان الفجر: 3:59 صباحا.

- موعد أذان الظهر: 11:48 صباحا.

- موعد أذان العصر: 3:16 مساء.

- موعد أذان المغرب: 6:11 مساء.

- موعد أذان العشاء: 7:28 مساء.