رئيس «دينية الشيوخ»: حب الشعب المصري لآل البيت يتفق مع صحيح الدين

قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، النائب الأسبق لرئيس جامعة الأزهر، إن التكوين الثقافي والمعرفي للأديب نجيب محفوظ كان له بالغ الأثر في وصوله للعالمية، إضافة إلى دراسته في الفلسفة، وإدراكه للمذاهب الفلسفية واتجاهاتها المختلفة، وإطلاعه في علم النفس، وقراءته للآداب أثرا عميقا، وإدراكه للواقع، وتأثره بالبيئة المصرية التي عاشها.

وأضاف عامر، خلال كلمته في الندوة التي عقدتها كلية الآداب بجامعة دمنهور، الخميس، عن الكاتب الكبير نجيب محفوظ، بالتعاون مع وزارة الثقافة، أن الأديب العالمي امتاز بتعبيره عن الهوية المصرية، وتصويره لها تصويرا دقيقا، يتجلى في وصف المواضع والأحياء الشعبية والمآذن والقباب، والحرف القديمة كمبيض النحاس وبائع العرقسوس، ووصفه للأزياء والحلي والمصوغات والأعراف والتقاليد.

الجانب الصوفي في وجدان الشعب المصري

ولفت رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ إلى أنه من جذور الهوية المصرية التي سجلها أدب نجيب محفوظ، الجانب الصوفي في وجدان الشعب المصري، الذي ظهر في محبة المصريين لآل البيت وتعلقهم الروحي بهم، وجسّد ذلك في أحد مشاهد "بين القصرين" الذي أوضح أن التبرك بآل البيت معناه معرفتهم بصلاحهم، وأن أضرحتهم مواطن للتبرك، ومنزلتهم من الله تعالى عظيمة، ولذا تهفو القلوب إليهم، مشيرا إلى أن حب آل البيت الذي يتميز به الشعب المصري، متفق مع صحيح الدين، فها هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول: "ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته".

ظهور الهوية المصرية في لغة نجيب محفوظ

وأوضح أن الهوية المصرية تجلت في الحفاظ عليها في اللغة التي استعملها نجيب محفوظ في رواياته، وذلك في صورة سليمة جميلة سلسة عذبة، ولم نشعر معها أنه يضيق بها، أو أنه يشعر أنها لا تلبي حاجاته، وقراء نجيب محفوظ لم يشتكوا من صعوبة ألفاظه، لقد وصف بها وبالغ في وصفه كما شاء دون صعوبات تحول بينه وبين الوصول للقراء.

ولفت إلى أن ذلك يدل على أن الأديب الكبير يرى أن اللغة العربية السليمة معطاءة قادرة على أن تعطي الأجيال ما يشاءون دون أي عوائق، ما يعد حفاظا جليا من على الهوية، فالحفاظ على اللغة العربية حفاظ على الهوية.