منتخب جامعة بنها للمسرح يفوز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان آفاق بـ عمان

هنأ الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، فريق منتخب جامعة بنها للمسرح لفوزه بـ جائزة لجنة التحكيم في مهرجان آفاق العربي للمسرح الجامعي بسلطنة عمان بدورته العاشرة والتي نظمته جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط .

دعم الموهوبين والمتميزين

وأكد الجيزاوي، حرص جامعة بنها على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كل المجالات، ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

مسرحية أصحاب الأرض

يذكر أن طلاب منتخب جامعة بنها قدموا مسرحية أصحاب الأرض التي تتناول قضايا الأرض والهوية والانتماء، حيث تسلط الضوء على صراع الإنسان مع محاولات الاستيلاء على أرضه، سواء من خلال الغزو أو الاستغلال، ويدور عرض المسرحية حول شخصيات تعبر حقوقهم المشروعة فهم الذين يتمسكون بأرضهم رغم التحديات، ويعكس قوة الإرادة الشعبية في الدفاع عن الحقوق.