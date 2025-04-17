وكيل «تعليم قها» تتفقد المدارس وتشدد على تقييمات الطلاب وحضورهم

وكيل «تعليم قها» تتفقد المدارس وتشدد على تقييمات الطلاب وحضورهم

وكيل «تعليم قها» تتفقد المدارس وتشدد على تقييمات الطلاب وحضورهم

كتب - حسن صالح

تابعت سها سليمان، وكيل إدارة قها التعليمية في محافظة القليوبية، عددًا من مدارس الإدارة منها مدارس هشام بيومي وأسامة نصار وقها الثانوية، وفحصت وكيل الإدارة سجلات الحضور والانصراف وغياب الطلاب، وشددت على ضرورة الاهتمام بالتقييمات الأسبوعية وإرسال إنذارات للطلاب المتغيبين.

تقييمات طلاب الفصول

وشهدت وكيل إدارة قها طابور الصباح، ثم تابعت تقييمات الطلاب في الفصول والأداء الصفي والمنزلي، وأكدت على المعلمين بالاهتمام بالأعمال التحريرية وتصحيحها ووضع الدرجة الفعلية للغياب، وشددت على ضرورة حضور الطلاب داخل المدرسة، ثم تابعت الحجرات المتخصصة داخل المدرسة والأوساط المتعددة والحاسب الآلي، كما تابعت الأعمال الإدارية بالمدارس وأشادت بانتظام العملية التعليمية.

انطلاق بطولة الكورف بول

وفي السياق، نظمت مديرية التربية والتعليم المهرجان الثاني للكورف بول بمدرسة الصداقة المصرية إدارة العبور بإشراف حنان الشحات، موجه عام التربية الرياضية بالمديرية.

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