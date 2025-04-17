كل ماتريد معرفته عن قانون العمل الجديد 2025 عقب إقراره رسميا من «النواب»

مشروع قانون العمل الجديد الذي ينتظر التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية بعد موافقة البرلمان نهائيا، يُعد انتصار جديد لقطاع العمال في مصر في عام 2025، وذلك مع قرب الاحتفال بعيدهم السنوي في الأول من مايو المقبل.

يٌمثل مشروع قانون العمل الجديد صياغة جديدة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل سواء من خلال الحقوق أو الواجبات، بما يتفق مع رؤية مصر الاقتصادية التي تستهدف مُشاركة القطاع الخاص في عمليات البناء والتنمية، فضلا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

حقوق العمال في قانون العمل الجديد

مُكتسبات واضحة للعمال نظمها مشروع قانون العمل الجديد من بينها إلغاء استمارة «6» لتسريح العمالة، وصرف العلاوة الدورية بشكل منتظم، وتحديد الأجر والنص عليه في عقد العمل، فضلا عن الحقوق الممنوحة للمرأة العاملة وبالأخص في مرحلة الولادة والرضاعة.

إجراءات جديدة لدعم وزيادة الإنتاج

يحقق مشروع قانون العمل الجديد الذي شهد الموافقة النهائية من مجلس النواب منذ أيام مجالات مختلفة من التدريب والتعلم للعمالة، ما يعزز حصولهم على فرص عمل جيدة، مع ضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.

إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

خصص مشروع قانون العمل الجديد بابا كاملا لتنظيم علاقات العمل الجماعية لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية، من خلال إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ويهدف وفقا للقانون إلى رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل مٌحفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

صرف مكافأة نهاية الخدمة للعمال

نظم مشروع قانون العمل الجديد صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش، ووفقا للمادة 172من مشروع القانون.

يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

- تستحق هذه المٌكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن 18، للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

- تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المٌتدرج حسب الأحوال.

- تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

حظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه

حظر مشروع قانون العمل الجديد احتجاز أجر العامل، أو جزء منه دون سند قانوني، كما ألزم صاحب العمل بدفع أجر العامل حال انتهاء علاقة العمل لأي سبب، ويحصل على جميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ مٌطالبة العامل بهذه المٌستحقات.