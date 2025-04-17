رئيس الوزراء يعلن تفعيل مبادرة الـ30 مليار جنيه لدعم 7 قطاعات صناعية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، البدء الرسمي لتفعيل المرحلة الأولى من مبادرة الـ30 مليار جنيه، التي تهدف إلى تمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة في 7 قطاعات صناعية حيوية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن القطاعات المستفيدة تشمل: الصناعات الدوائية، والهندسية، والغذائية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والكيماوية، بالإضافة إلى صناعات التعدين ومواد البناء.

وأكد مدبولي أن التمويل سيُمنح بسعر فائدة مخفض قدره 15%، مع نظام تناقصي يسمح بانخفاض إضافي بنسبة 2% في حال زيادة المكون المحلي في خطوط الإنتاج، بهدف تعزيز الصناعة الوطنية.

وفي سياق دعم قطاع الغزل والنسيج، أشار رئيس الوزراء إلى الاستجابة الفورية لمطلب ممثليه بإنشاء مدينة صناعية جديدة متخصصة، حيث تم الإعلان، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة ووزير النقل، عن البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين في محافظتي المنيا والفيوم، مخصصتين لصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأكد أهمية قطاع الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن صادرات مصر الحالية منه تبلغ 2.8 مليار دولار، وتستهدف الحكومة زيادتها إلى أكثر من 12 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكدا وجود خطوات تنفيذية جادة لتحقيق هذا الهدف.