موعد صلاة الجمعة اليوم 18 أبريل في معظم المدن والمحافظات

أعلنت الهيئة العامة للمساحة موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 18 أبريل 2025 في المحافظات، وتأتي تفاصيل موعد صلاة الجمعة اليوم في معظم المدن والمحافظات، وفق الموقع الإلكتروني للهيئة العامة المصرية للمساحة، كالتالي:

موعد صلاة الجمعة في القاهرة والجيزة

موعد صلاة الجمعة في القاهرة والجيزة اليوم 18 إبريل 2025 كالتالي:



موعد أذان الظهر في القاهرة: الساعة 11:54 صباحا.



موعد أذان الظهر في العاصمة الإدارية الجديدة: الساعة 11:52 صباحا.



موعد أذان الظهر في الجيزة: الساعة 11:55 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في المحافظات

موعد أذان الظهر في الإسكندرية: الساعة 12:00 مساء.



موعد أذان الظهر في أسيوط: الساعة 11:55 صباحا.



موعد أذان الظهر في بني سويف: الساعة 11:55 صباحا.



موعد أذان الظهر في قنا: الساعة 11:49 صباحا.



موعد أذان الظهر في المنيا: الساعة 11:56 صباحا.



موعد أذان الظهر في سوهاج: الساعة 11:53 صباحا.



موعد أذان الظهر في أسوان: الساعة 11:48 صباحا.



موعد أذان الظهر في الأقصر: الساعة 11:49 صباحا.



موعد أذان الظهر في سفاجا: 11:44 صباحًا.



موعد أذان الظهر في بورسعيد: الساعة 11:50 صباحا.



موعد أذان الظهر في مطروح: الساعة 12:10 مساء.



موعد أذان الظهر في العلمين: الساعة 12:04 مساء.



موعد أذان الظهر في مرسى علم: الساعة 11:40 صباحًا.



موعد أذان الظهر في المنوفية: الساعة 11:55 صباحا.



موعد أذان الظهر في الفيوم: الساعة 11:56 صباحا.



موعد أذان الظهر في المنصورة: الساعة 11:54 صباحا.



موعد أذان الظهر في الزقازيق: الساعة 11:53 صباحا.