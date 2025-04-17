الخارجية العمانية: عقد المفاوضات الإيرانية الأمريكية في روما لأسباب لوجستية

الخارجية العمانية: عقد المفاوضات الإيرانية الأمريكية في روما لأسباب لوجستية

الخارجية العمانية: عقد المفاوضات الإيرانية الأمريكية في روما لأسباب لوجستية

صرّح متحدث باسم وزارة الخارجية العُمانية بأن العاصمة الإيطالية روما ستكون مقر انعقاد الجولة الثانية من المحادثات بين ممثلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يوم السبت القادم.

وبحسب «القاهرة الإخبارية» فإن هذه المحادثات تهدف إلى إحراز مزيدًا من التقدم نحو التوصّل إلى اتفاق عادل وملزم ومستدام، وتعرب سلطنة عُمان عن ترحيبها بتيسير عقد هذا الاجتماع وبوساطتها في روما، والتي تم اختيارها كمقر لاستضافة الجولة لأسباب لوجستية.

كما تُعرب السلطنة عن شكرها للحكومة الإيطالية على دعمها القيّم في التحضيرات المتعلقة بهذا الاجتماع الهام.

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