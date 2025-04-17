كل ما تود معرفته عن الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري.. بدء تدريب السائقين

بدأت وزارة النقل، تجارب تدريب سائقي أتوبيسات مشروع الأتوبيس الترددي BRT على مسار المرحلة الأولى المُمتدة بين محطتي أكاديمية الشرطة وطريق «إسكندرية الزراعي» تمهيدا لتشغيلها خلال الفترة القادمة، مُوضحة أن هذه النوعية من الأتوبيسات ستُقدم خدمات مُتميزة لجمهور الركاب، وتأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

ترصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الأتوبيس الترددي، وفق تقرير رسمي صادر عن وزارة النقل.

مشروع الأتوبيس الترددي

سيتم تشغيله على 3 مراحل

المرحلة الأولى تمتد من محطة أكاديمية الشرطة حتى محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي.

تشتمل على 14 محطة هي «محطة عدلي منصور محطة غير نمطية - 2 محطة سطحية بكوبري مشاة بهتيم وأكاديمية الشرطة، و11 محطة سطحية بنفق مشاه إسكندرية الزراعي والشرقاوية، وشبرا بنها ومسطرد، والخصوص، والمرج والقلج ومؤسسة الزكاة، والفريق إبراهيم العرابي، والسلام وطريق السويس» للتشغيل خلال المرحلة المقبلة.

بدأت الهيئة العامة للطرق والكباري تسيير 10 أتوبيسات في مسار المرحلة الأولى لتدريب السائقين على المسار وأماكن التوقف بالمحطات وزمن التقاطر المخطط بين كل أتوبيس وآخر، وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب

جارٍ العمل في المرحلة الثانية بعدد 21 محطة في المسافة من المشير طنطاوي حتى تقاطع الفيوم متضمنة 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصري الكبير «إسكندرية الصحراوي»

يتم استكمال العمل في محطات المرحلة الثالثة 13 محطة، في المسافة من إسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوي وإنهاء التوسعة بتلك المسافة.

سيبلغ زمن التقاطر 3 دقائق بما يعادل 20 أتوبيسا في الساعة.

ستصل مدة التقاطر إلى دقيقة ونص في أوقات الذروة، وسيمثل مشروع B.R.T نمطاً حضارياً تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات.

وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة وسيساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مُخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري.

يسهم في تشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي، من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلاً من السيارات الخاصة.

سيساهم المشروع في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري، مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور، وتقاطع المرج وتقاطع مسطرد.

يعتبر المشروع أحد الشرايين الرئيسية التي تٌساهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة.