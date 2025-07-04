مترو الخط الثالث والقطار الكهربائي الخفيف يعودان للخدمة بشكل طبيعي

أعلنت الشركة الفرنسية، المسؤولة عن إدارة وتشغيل مترو الخط الثالث المعروف بالخط الأخضر، القطار الكهربائي الخفيف، عن عودة الخدمة بشكل طبيعي بالخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة.

توقف قطارات الخط الثالث

ونوهت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأنها سبق وأعلنت عن توقف الخدمة بالخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة بمحطات هشام بركات، قباء، عمر بن الخطاب، الهايكستب وعدلي منصور، حيث تم توفير أتوبيسات لنقل الركاب من محطة النزهة إلى العبور مرورا بمحطة عدلي منصور مع توفير موظفي خدمة عملاء لإرشادهم إلى الأتوبيسات على أن يتم استئناف الخدمة في أسرع وقت ممكن.

الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي يستقلان قطارات الخط الثالث للمترو

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي، استقلا أحد قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وعدد من الوزراء بالدولتين، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الشركات الفرنسية المنفذة لعدد من المشروعات العملاقة في مصر وذلك من محطة مترو عدلي منصور حتى محطة هشام بركات والعكس.