إلى متى تستمر الموجة الحارة؟.. الأرصاد توضح طقس الأيام المقبلة

تستمر التقلبات الجوية على مدار فصل الربيع، وفقا لما كشفته منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحة تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى بداية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن البلاد تمر حاليًا بموجة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تستمر لعدة أيام مقبلة.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة الموجة الحارة ستكون يومي الاثنين والثلاثاء، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى حوالي 33 درجة مئوية ثم تنخفض قليلًا بداية من الأربعاء.

ذروة الموجة الحارة

وأضافت منار غانم، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه اعتبارًا من اليوم الخميس 17 أبريل 2025، تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على معظم المناطق، بمعدل يتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية.



وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة كما يلي:



القاهرة الكبرى والوجه البحري: بين 28 و32 درجة.



السواحل الشمالية: بين 25 و29 درجة.



جنوب البلاد: بين 36 و38 درجة.



أما عن حالة الطقس خلال النهار، فمن المتوقع أن يكون مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا في جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



في حين يصبح الطقس مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، خاصة على المناطق الشمالية.



كما حذّرت الهيئة من تشكل الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة، خصوصًا المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.



وسيكون هناك نشاط للرياح على فترات، وقد يكون ملحوظًا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.