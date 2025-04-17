حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة.. استمرار الشبورة الصباحية

حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة.. استمرار الشبورة الصباحية

حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة.. استمرار الشبورة الصباحية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة، متوقعة وجود عدد من الظواهر الجوية المؤثرة، أبرزها الشبورة المائية خلال الصباح، مع نشاط حركة الرياح.

حالة الطقس غدا

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود غدا الجمعة طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت الأرصاد الجوية أن تتكون الشبورة المائية خلال الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، مع نشاط الرياح على أغلب الأنحاء خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الجمعة

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا الجمعة على القاهرة والأقاليم وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 درجة، والصغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 25 درجة، والصغرى 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 33 درجة، والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة، والصغرى 20 درجة مئوية.

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