حالة الطقس غدا.. ظاهرتان جويتان تسيطران على بعض المناطق

يسود غدًا الخميس الموافق 17 أبريل، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر مائلًا للبرودة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا



وتوقّع خبراء الأرصاد الجوية، وفق بيان حالة الطقس غدًا، تكون شبورة مائية في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

القاهرة: العظمى 28 - الصغرى 17

العاصمة الإدارية: العظمى 27 - الصغرى 16

6 أكتوبر: العظمى 27 - الصغرى 16

بنها: العظمى 27 - الصغرى 16

منوف: العظمى 26 - الصغرى 15

وادي النطرون: العظمى 26 - الصغرى 15

كفر الشيخ: العظمى 26 - الصغرى 15

المنصورة: العظمى 26 - الصغرى 15

الزقازيق: العظمى 26 - الصغرى 15

شبين الكوم: العظمى 26 - الصغرى 15

طنطا: العظمى 26 - الصغرى 15

دمياط: العظمى 22 - الصغرى 16

بورسعيد: العظمى 24 - الصغرى 17

الإسماعيلية: العظمى 28 - الصغرى 17

السويس: العظمى 28 - الصغرى 17

العريش: العظمى 22 - الصغرى 16

رفح: العظمى 21 - الصغرى 14

رأس سدر: العظمى 28 - الصغرى 16

نخل: العظمى 25 - الصغرى 06

كاترين: العظمى 27 - الصغرى 16

الطور: العظمى 28 - الصغرى 16

طابا: العظمى 27 - الصغرى 16

شرم الشيخ: العظمى 31 - الصغرى 19

الإسكندرية: العظمى 24 - الصغرى 15

العلمين: العظمى 23 - الصغرى 14

مطروح: العظمى 22 - الصغرى 14

السلوم: العظمى 23 - الصغرى 15

سيوة: العظمى 26 - الصغرى 17

رأس غارب: العظمى 28 - الصغرى 17

الغردقة: العظمى 27 - الصغرى 17

سفاجا: العظمى 26 - الصغرى 18

مرسى علم: العظمى 26 - الصغرى 16

شلاتين: العظمى 30 - الصغرى 21

حلايب: العظمى 29 - الصغرى 21

أبو رماد: العظمى 29 - الصغرى 19

رأس حدربة: العظمى 29 - الصغرى 19

الفيوم: العظمى 32 - الصغرى 17

بني سويف: العظمى 33 - الصغرى 17

المنيا: العظمى 34 - الصغرى 16

أسيوط: العظمى 34 - الصغرى 16

سوهاج: العظمى 34 - الصغرى 17

قنا: العظمى 34 - الصغرى 17

الأقصر: العظمى 35 - الصغرى 16

أسوان: العظمى 35 - الصغرى 16

الوادي الجديد: العظمى 33 - الصغرى 16

أبو سمبل: العظمى 34 - الصغرى 17