مدير البرامج العلاجية بـ«مكافحة الإدمان»: العلاج من المخدرات ليس قاسيا أو صعبا

عرض الإعلامي محمد مصطفى شردي مُقدم برنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على قناة «الحياة»، حلقة خاصة من داخل أكبر مركز لعلاج الإدمان بالشرق الأوسط والموجود في منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، وقد التقى «شردي» بالدكتور أحمد الكتامي مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة الإدمان.

الكتامي: علاج الإدمان ليس دوائيا

وقال الدكتور «الكتامي»، إن علاج الإدمان ليس دوائيا، مُشيرًا إلى أن الإدمان مرض سلوكي ولذلك فإنه يستغرق المزيد من الوقت في التأهيل.

وأضاف: «الكثير من الناس يعتقدون أن علاج الإدمان هو علاج قاسٍ وصعب، وهو على غير الحقيقة نهائيًا، فالمريض بمجرد وصوله إلى مركز علاج الإدمان يتم إعطاء دواء علاج الانسحاب له في البداية من 10 إلى 15 يومًا الأولي».

وتابع: «مش كل مرضى الإدمان يتم حجزهم داخل المركز العلاجي، ويتم كتابة الدواء العلاجي بناء على نوع المادة المخدرة التي يتعاطاها المُدمن، حيث يتم إعطاء المريض أدوية تجعله لا يشعر بالأعراض الخاصة بانسحاب المادة المخدرة من الجسد، والمرحلة الأصعب والأهم هي مرحلة التأهيل».