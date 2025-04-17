وظائف عمال زراعيين في لبنان براتب 500 دولار.. الشروط ورابط التقديم

وظائف عمال زراعيين في لبنان براتب 500 دولار.. الشروط ورابط التقديم

وظائف عمال زراعيين في لبنان براتب 500 دولار.. الشروط ورابط التقديم

تحرص وزارة العمل على توفير وظائف للشباب في مٌختلف المجالات داخل مصر وخارجها، وفي ذلك الإطار أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الخميس، توفر 5 فرص عمل جديدة بدولة لبنان، بمهنة عمال زراعيين.

تفاصيل الوظائف

تأتي هذه الوظائف الشاغرة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل للشباب خارج البلاد، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومُكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل، ويتمثل ملخص تفاصيل الوظائف في التالي:

المسمى الوظيفي: عامل زراعي

عدد الفرص المتاحة: 5 فرص

الراتب الشهري: 500 دولار أمريكي

الجهة الموظِّفة: شركة روبنسونز – لبنان

مدة العقد: سنة واحدة قابلة للتجديد

المزايا المقدمة للموظفين

وثيقة تأمين صحي

سكن مكيف

خدمات الكهرباء والإنترنت مجانًا

شروط التقديم على الوظائف

أن يتراوح سن الفرد من 20 إلى 40 عامًا

التقديم متاح بدءًا من اليوم الخميس 17 أبريل 2025 لمُدة 5 أيام فقط

طريقة التقديم لوظائف لبنان

دعت وزارة العمل جميع من تنطبق عليهم الشروط إلى سرعة التقديم، مع المتابعة الدورية لموقع الوزارة للاطلاع على أي فرص عمل جديدة، مٌوضحة أنه يُمكن للراغبين في التقديم على هذه الوظائف الدخول إلى رابط التقديم، ثم تعبئة البيانات المطلوبة.

وأكدت هبة أحمد، مدير عام التشغيل، أن هذه الفرص تأتي في سياق حرص وزارة العمل على تنويع مجالات التوظيف الخارجي وتوفير بيئة عمل مٌناسبة تضمن الاستقرار المهني والمعيشي للشباب المصري بالخارج.

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