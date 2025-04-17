رئيس هيئة شؤون الأسرى السابق: الصمت الدولي يمنح الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين السابق قدورة فارس، إنّ الصمت الدولي يمنح الاحتلال الضوء الأخضر لانتهاك حقوق الأسرى، مشيرًا إلى أنّ الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، من تعذيب وإخفاء قسري ومنع الزيارات واحتجاز الجثامين، تشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يجرّم هذه الأفعال.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك إجماعًا دوليًا على تصنيف هذه الممارسات كجرائم، مع وجود نصوص واضحة وغير ملتبسة تجرّم التعذيب والتجويع والتنكيل، وتشدد على حق الأسرى بالتواصل مع ذويهم من خلال زيارات منتظمة ومحددة.

وتابع: «إسرائيل، ومنذ سنوات، تتصرف كدولة مارقة فوق القانون، وشجعها على هذا السلوك التراجع الدولي عن اتخاذ مواقف حاسمة»، مشيرًا، إلى أن تقاعس المجتمع الدولي، سواء من خلال الدول أو المنظمات، عن فرض عقوبات على إسرائيل، بعث برسائل ضمنية مفادها أن بإمكانها مواصلة هذه السياسات دون عقاب.

وذكر، أن هذا الصمت الدولي الطويل، جعل إسرائيل تذهب بعيدًا في ارتكاب جرائمها، بطريقة ممنهجة ومنظمة ومتواصلة، ضاربة عرض الحائط بكل ما ورد في الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن هذه الانتهاكات ليست فقط فردية أو عشوائية، بل هي متعمدة، وتتم وفق سياسات ثابتة تستهدف الفلسطينيين، لا سيما في ظل استمرار الاحتلال.