وزير الخارجية: ننسق مع قطر وأمريكا لوقف الحرب على غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري، إنه جرى الحديث عن الشراكات التنموية خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، تنفيذًا لتوجيهات ورؤية السيد الرئيس السيسي والرئيس تبون، وعلى رأس هذه الاستحقاقات، التحضيرات الجارية لعقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، والتي من المزمع أن تستضيفها القاهرة خلال العام الجاري.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه اللجنة تسهم في تعزيز وتعظيم وتعميق علاقات التعاون بين البلدين، وإحاطة الرئيس تبون بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر والولايات المتحدة للعمل على وقف الحرب العدوانية الظالمة على الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 19 يناير من العام الجاري، بما يؤدي إلى تحصين أرواح ودماء الشعب الفلسطيني، والعمل على النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.