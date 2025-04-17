رئيس شعبة الدهب: العائد الملموس من المعدن الأصفر بعد مرور عام

رئيس شعبة الدهب: العائد الملموس من المعدن الأصفر بعد مرور عام

رئيس شعبة الدهب: العائد الملموس من المعدن الأصفر بعد مرور عام

تحدث هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مُقدم برنامج «مصر تستطيع» المٌذاع على قناة دي أم سي، عن تأثر أسعار الذهب بالصراعات التجارية بين أمريكا والصين.

وقال «ميلاد»، إن الصراعات بين أمريكا و الصين حاليًا أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب، مشيرًا إلى أنه في ظل الاضطرابات الحالية المحلية والعالمية يلجأ المواطنون إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم.

وأضاف قائلًا: «هذا الإقبال على الشراء أحد عوامل ارتفاع سعره، والذهب لا يستطيع أحد أن يحدد له أو يتوقع له سعر، لأن هناك متغيرات كثيرة تؤثر على سوق الذهب المحلي والدولي، ويجب على المواطن عدم انتظار العائد الملموس من الذهب إلا بعد مرور عام على شرائه».

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