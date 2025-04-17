سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 17-4-2025.. تحديث جديد في الصاغة

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، تحديث جديد في سعر الذهب اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق المحلية والعالمية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن انخفاضا بمقدار 15 جنيها في بداية التعاملات المسائية.

ترصد السطور التالية سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وسعر الجنيه الذهب الآن في مصر، وفقا لآخر تحديث معلن من البورصات العالمية للمعادن الثمينة.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، 4 آلاف و750 جنيها للشراء و4 آلاف و720 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5 آلاف و429 جنيها للشراء، و5 آلاف و395 جنيها للبيع بانخفاض 17 جنيها على مستوى الشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 4 آلاف و976 جنيها للشراء و4 آلاف و945 جنيها للبيع، بتراجع 16 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن انخفاضا بمقدار 13 جنيها، ليصل الجرام الواحد إلى 4 آلاف و71 جنيها للشراء و4 آلاف و45 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم

خسر سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر 10 جنيهات، ليباع الجرام بـ 3 آلاف و167 جنيها للشراء و3 آلاف و146 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 38 ألف جنيه للشراء و37 ألف و970 جنيها للبيع بتراجع 120 جنيها، إذ يزن سعر الجنيه نحو 8 جرامات من الذهب عيار 21.

سعر أوقية الذهب عالميا بالدولار

يتداول سعر أونصة الذهب بالبورصات العالمية الآن، عند مستويات 3302 دولارات للشراء و3301.5 دولار للبيع بانخفاض 20 دولارا، منذ بدء التداولات حتى لحظة كتابة التقرير.