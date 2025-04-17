جامعة بنها توقع اتفاقيات استراتيجية مع «ووهان الصينية» لإنشاء كلية للدراسات العليا

وقع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور زانغ بينغوين رئيس جامعة ووهان بالصين، وفان تشى تشيانغ نائب رئيس شركة فايبر هوم لتكنولوجيا الاتصالات المحدودة اتفاقيات للتعاون المشترك وتعزيز فرص التدريب .

جاء ذلك خلال زيارة رئيس جامعة ووهان الصينية والوفد المرافق له لجامعة بنها لليوم الثاني علي التوالي وذلك في إطار المشروع المشترك بين الجامعتين بنها ووهان الصينية لإنشاء كلية للدراسات العليا والتي من المتوقع إنهاء الإجراءات التشريعية قريبا .

وأعرب الجيزاوي عن سعادته بانضمام شريك هام إلى جامعة بنها وجامعة ووهان، وهو شركة فايبر هوم الصينية التي تعمل في مصر وتقوم بإنشاء مصنعًا ضخمًا لإنتاج الألياف الضوئية ليغطي احتياجات مصر ويصدر للعالم، لافتًا إلى أن خطة الشركة لإنشاء قاعدة تدريبية دولية في كلية بنها ووهان سوف تسمح بتقديم دعم كبير لطلاب الكلية كما ستعمل كمنصة تدريبية للمصريين والدول المحيطة والقارة الإفريقية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التعاون يتضمن قيام شركة فايبر هوم لتقنيات الاتصالات المحدودة بإنشاء قاعدة تدريب عملي في كلية بنها ووهان للدراسات العليا وذلك لتحسين جودة تدريب الكوادر وتعزيز التعاون بين الصين ومصر في مجال علوم معلومات الفضاء والاتصالات، بالإضافة إلى وضع خطط التدريب العملي معًا وبناء نظام تدريبي علمي وتطوير دورات تدريبية ومشاريع مشتركة من خلال إقامة أنشطة تبادل تدريبي منتظمة لتحسين جودة تدريب الطلاب في المركز.

كما تضمنت الاتفاقيات إنشاء آلية للتبادل الفني وتعزيز تبادل الزيارات بين الكفاءات العلمية والتكنولوجية الشابة، وإجراء بحوث مشتركة في التقنيات الرقمية مثل الاستشعار عن بعد والاتصالات والتقدم بطلب مشترك للانضمام إلى مختبر الحزام والطريق المشترك للحكومة الصينية، مضيفًا أنه خلال السنوات العشر الماضية قد أرسلت جامعة بنها أكثر من عشرة من باحثيها الشباب إلى جامعة ووهان لإجراء أبحاث مشتركة في مجالات علوم الفضاء والاستشعار عن بعد.