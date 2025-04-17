«الأرصاد»: استمرار ارتفاع الحرارة اليوم.. وظاهرتان جويتان تضربان البلاد

كتب: عبدالعزيز سلامة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع على معظم أنحاء البلاد، كما تؤثر بعض الظواهر الجوية مثل الشبورة المائية والرياح على عدد من المناطق خلال الساعات القليلة المقبلة، من اليوم الجمعة 18 أبريل.

ظاهرتان تؤثران في طقس اليوم

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن من المتوقع تكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، كما من المتوقع أن تنشط حركة الرياح على أغلب الأنحاء خلال فترات متقطعة.

استمرار ارتفاع الحرارة

تتوقع الأرصاد الجوية، أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي على أغلب أنحاء البلاد اليوم، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

تسجل الحراة العظمى والصغرى على القاهرة والمدن اليوم، كالتالي:

القاهرة: العظمى 30، الصغرى 18

العاصمة الإدارية: العظمى 31، الصغرى 18

6 أكتوبر: العظمى 31، الصغرى 17

بنها: العظمى 30، الصغرى 18

دمنهور: العظمى 30، الصغرى 17

وادي النطرون: العظمى 29، الصغرى 17

كفر الشيخ: العظمى 30، الصغرى 18

المنصورة: العظمى 30، الصغرى 18

الزقازيق: العظمى 30، الصغرى 18

شبين الكوم: العظمى 29، الصغرى 17

طنطا: العظمى 28، الصغرى 16

دمياط: العظمى 25، الصغرى 16

بورسعيد: العظمى 24، الصغرى 17

الإسماعيلية: العظمى 30، الصغرى 17

السويس: العظمى 30، الصغرى 17

العريش: العظمى 26، الصغرى 16

رفح: العظمى 25، الصغرى 15

رأس سدر: العظمى 31، الصغرى 18

نخل: العظمى 22، الصغرى 10

كاترين: العظمى 22، الصغرى 10

الطور: العظمى 31، الصغرى 18

الإسكندرية: العظمى 25، الصغرى 16

العلمين: العظمى 25، الصغرى 15

مطروح: العظمى 24، الصغرى 15

السلوم: العظمى 26، الصغرى 15

سيوة: العظمى 30، الصغرى 16

رأس غارب: العظمى 32، الصغرى 19

الغردقة: العظمى 32، الصغرى 18

سفاجا: العظمى 31، الصغرى 18

مرسى علم: العظمى 33، الصغرى 20

شلاتين: العظمى 33، الصغرى 21

حلايب: العظمى 30، الصغرى 21

أبو رماد: العظمى 30، الصغرى 22

رأس حدربة: العظمى 30، الصغرى 21

الفيوم: العظمى 30، الصغرى 17

بني سويف: العظمى 30، الصغرى 17

المنيا: العظمى 30، الصغرى 16

أسيوط: العظمى 34، الصغرى 15

سوهاج: العظمى 35، الصغرى 20

قنا: العظمى 35، الصغرى 20

الأقصر: العظمى 35، الصغرى 20

أسوان: العظمى 37، الصغرى 21