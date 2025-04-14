الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا.. نشاط الرياح وشبورة مائية صباحا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الثلاثاء، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يكون حارا على جنوب الصعيد، أما ليلاً وفي الصباح الباكر يكون الطقس مائلاً للبرودة.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه تنتشر الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 15-4-2025

وتأتي درجات الحرارة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية وفق توقعات الأرصاد الجوية، كالتالي:

- القاهرة: العظمى 25 والصغرى 15 درجة.

- العاصمة الإدارية: العظمى 26 والصغرى 14 درجة.

- 6 أكتوبر: العظمى 26، والصغرى 13 درجة.

- بنها: العظمى 24، والصغرى 15 درجة.

- دمنهور: العظمى 24، والصغرى 14 درجة.

- وادي النطرون: العظمى 23، والصغرى 13 درجة.

- كفر الشيخ: العظمى 23، والصغرى 12 درجة.

- المنصورة: العظمى 24، والصغرى 13 درجة.

- الزقازيق: العظمى 23، والصغرى 13 درجة.

- شبين الكوم: العظمى 23، والصغرى 14 درجة.

- طنطا: العظمى 23، والصغرى 13 درجة.

- دمياط: العظمى 22، والصغرى 14 درجة.

- بورسعيد: العظمى 21، والصغرى 15 درجة.

- الإسماعيلية: العظمى 25، والصغرى 13 درجة.

- السويس: العظمى 24 والصغرى 14 درجة.

- العريش: العظمى 23، والصغرى 11 درجة.

- رفح: العظمى 25، والصغرى 14 درجات.

- رأس سدر: العظمى 25، والصغرى 14 درجة.

- نخل: العظمى 23، والصغرى7 درجات.

- كاترين: العظمى 16، والصغرى 5 درجات.

- الطور: العظمى 26، والصغرى 16 درجة.

- طابا: العظمى 24، والصغرى 12 درجة.

- شرم الشيخ: العظمى 27، والصغرى 17 درجة.

- الإسكندرية: العظمى 22، والصغرى 14 درجة.

- العلمين الجديدة: العظمى 22، والصغرى 14 درجة.

- مطروح: العظمى 21، والصغرى 15 درجة.

- السلوم: العظمى 23، والصغرى 13 درجات.

- سيوة: العظمى 25، والصغرى 14 درجات.

- رأس غارب: العظمى 27، والصغرى 15 درجة.

- الغردقة: العظمى 26، والصغرى 16 درجة.

- سفاجا: العظمى 26، والصغرى 15 درجة.

- مرسى علم: العظمى 27، والصغرى 18 درجة.

- شلاتين: العظمى 30، والصغرى 21 درجة.

- حلايب: العظمى 26، والصغرى 22 درجة.

- أبو رماد: العظمى 27، والصغرى 19 درجة.

- رأس حدربة: العظمى 26، والصغرى 19 درجة.

- الفيوم: العظمى 26، والصغرى 19 درجة.

- بني سويف: العظمى 26، والصغرى 12 درجة.

- المنيا: العظمى 27، والصغرى 11 درجة.

- أسيوط: العظمى 27، والصغرى 12 درجة.

- سوهاج: العظمى 27، والصغرى 12 درجة.

- قنا: العظمى 29، والصغرى 15 درجة.

- الأقصر: العظمى 30، والصغرى 16 درجة.

- أسوان: العظمى 31، والصغرى 17 درجة.

- الوادي الجديد: العظمى 28، والصغرى 15 درجة.

- أبو سمبل: العظمى 30، والصغرى 16 درجة.