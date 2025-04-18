تفاصيل زيادة منحة العمالة غير المنتظمة 2025

كشف محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل مهمة بشأن منحة العمالة غير المنتظمة 2025، والتي تقرر زيادتها رسمياً، موضحاً أنه تنفيذًا للحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقرر مجلس الوزراء زيادة المنح الـ6 للعمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنية للمنحة الواحدة.

وأكد وزير العمل، في تقرير له، أن المنحة كانت 1000 جنيه بقرار وزاري في ديسمبر الماضي وإقرار مجلس الوزراء للزيادة الجديدة يؤكد التزام الدولة بتقديم الحماية الاجتماعية لعمالها، مشدداً على حرص الدولة المصرية على تقديم كل أنوع الدعم والحماية للعمال خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة

وأوضح «جبران»، أن موافقة مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لكل منحة، لعدد 6 منح سنوية، يؤكد التزام الحكومة بتقديم الدعم والحماية، مُشيرًا إلى أن إقرار هذه الزيادة الجديدة على المِنح المُقدمة للعمالة غير المنتظمة تأتي ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من الرئيس، وفي ضوء ما تم إعلانه لتقديم أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات وزارة العمل.

وأشار الوزير إلى قراره السابق، الصادر في ديسمبر 2024 برفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة، المُسجلة في قاعدة بيانات الوزارة من 500 إلى 1000 جنيه للمنحة للعامل غير المنتظم، تم صرفها ابتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025 بتكلفة إجمالية مليار و500 مليون جنيه سنويًا، تقريبًا قيمة الـ6 منح الدورية السنوية.