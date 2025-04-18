الأنبا إبراهيم إسحق يترأس صلاة ليلة الجمعة العظيمة من كنيسة الملاك ميخائيل

ترأس مساء أمس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة الملاك ميخائيل، بحدائق القبة، بمشاركة الأب باسكوالي، راعي الكنيسة.

صلاة صمد القربان المقدس

كذلك، ترأس الأب البطريرك، صلاة صمد القربان المقدس، ورتبة التوبة بالرعية، التي قدمها خدام التربية الدينية بالكنيسة، حيث ألقى تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان «كيف نسجد مع المسيح»، موضحًا أهمية عيش السجود مع الرب يسوع، المُتجسد أمامنا في جسده، دمه، مؤكدًا ضرورة أن نعيش، ونسمع شخص المسيح، الكائن معنا في سر القربان المقدس.

تضمنت رتبة التوبة أيضًا، السجود أمام القربان المقدس، والترانيم الروحية، والتأملات المتنوعة.

يوم الجمعة العظيمة

وتحيي الكنائس اليوم، يوم الجمعة العظيمة التي تتضمن صلواتها رصدًا زمنيًّا دقيقًا لحظة بلحظة لأحداث اليوم الذي صُلب فيه السيد المسيح بدءًا من القبض عليه مرورًا بمراحل محاكمته والحكم عليه، وصحبه وحتى موته ودفنه في القبر