في ليلة عيد الميلاد.. تعرف على «القربان والمذبح والشمامسة»

أقامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الليلة، قداسات عيد الميلاد المجيد، حيث ترأس أساقفة ومطارنة الكنيسة القداسات الإلهية في الإيبارشيات المختلفة، حيث تشهد القداسات مظاهر قبطية عديدة منها الشمامسة والمذبح والقربان.

وخلال السطور التالية نستعرض لكم أبرز المعلومات حول تلك المظاهر، بحسب موقع الكنيسة والطقس الكنسي:

- الشماس هي كلمة سريانية تعني «خادم»، وتنطق باليونانية «دياكون»، وتتمثل وظيفة الشماس على معاونة القس أو الأسقف في أداء الخدمات الدينية، وقد أقامت الكنيسة الأولى سبعة شمامسة لخدمة الموائد مملوءين من الروح القدس وهم بداية الرتبة الكهنوتية.

- المذبح هو يعد الهيكل بالكنيسة تقام عليه أسرار الكنيسة المقدسة، وكان في العصور الأولى يُصنع من الخشب فقط، وكان على شكل ترابيزة، ولكن ببداية القرن الرابع بدأ يصنع من الحجر وعلى شكل مقبرة فتحتها من الشرق ليناسب طقس الكنيسة الذي يشبه دفن وقيامة المسيح، وهي عبارة عن شكل مربع عادة من الحجر وفوقه قبة.

- القربان أو القرابين وهو خبز يُصنع في الكنيسة في مكان يطلق على بيت لحم، ومن يصنعه يردد المزامير، يشير إلى جسد المسيح تقدمه الكنيسة خلال سر الإفخارستيا، أي التناول أحد الأسرار السابعة للكنيسة، ويقدم الكاهن القرابين لينالوا رحمة الله ومغفرة الخطية.