أحداث يوم الجمعة العظيمة.. آخر أيام أسبوع الآلام 2024

تحيي الكنيسة اليوم، الجمعة الموافق 3 مايو، تذكار الجمعة العظيمة 2024، ذلك اليوم الذي شهد نهاية أسبوع الآلام، حيث جرى فيه تسليم المسيح والقبض عليه، ومٌحاكمته أمام رؤساء اليهود، محاكمته أمام بيلاطس، وصلب موته ودفنه لذلك تستمر الصلاة خلال هذا اليوم لمدة تصل لـ 12 ساعة.

أحداث يوم الجمعة العظيمة

تدور أحداث ليلة يوم الجمعة العظيمة حول صلاة السيج المسيح الشفاعية الوداعية، وانطلاقه إلى جبل الزيتون، صلاة المسيح في بستان جثيماني وشعوره بالحزن، خيانة يهوذا وتسليمه له، استجواب المسيح أمام رؤساء الكهنة، ومحاكمة المسيح 6 محاكمات حيث تمت محاكمة المسيح دينيًا ومدنيًا، دينيًا وقد حكم عليه بالجلد 39 جلدة والموت صلبًا.

وتقرأ الكنيسة أحداث الجمعة العظيمة، حيث أخذ العسكر المسيح من دار الولاية إلى الجلجثة حيث مكان الصلب حيث علق على خشبة الصليب جعلوا فوق رأسه إكليل شوك ولافته مكتوبة عليها «ملك اليهود»، ورفض المسيح وهو على الصليب أن يشرب خلا لتخفيف الآلام.

وبحسب ما ذكر الإنجيل في أحداث يوم الجمعة العظيمة، لما مات يسوع أظلمت السماء، وانشق حجاب الهيكل وتفتحت القبور بحسب الإنجيل، وبعد موت المسيح طلب رجل غني كان يدعى يوسف الرامي طلب من بيلاطس جسد المسيح فأنزله ولف جسد المسيح في كتانا ووضعه في قبر منحوت لم يوضع به أحد.

احتفال الكنيسة بسبت النور

ويلي الجمعة العظيمة احتفال الكنيسة بسبت النور أو الفرح الذي يبدأ من مساء الجمعة، بالاحتفال بليلة أبو غلامسيس حتى الساعات الأولى من صباح السبت، ثم تصلي الكنيسة قداس عيد القيامة مساء السبت 4 مايو.