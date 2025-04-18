آخر ظهور للفنان سليمان عيد.. التقط صورة قبل ساعات من رحيله

آخر ظهور للفنان سليمان عيد.. التقط صورة قبل ساعات من رحيله

آخر ظهور للفنان سليمان عيد.. التقط صورة قبل ساعات من رحيله

كتبت: إسراء عبد العزيز

حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني بعد وفاة الفنان سليمان عيد، منذ قليل عن عمر ناهز 64 عاما، بشكل مفاجئ إثر تعرضه لأزمة قلبية أنهت حياته، وفي السطور التالية نرصد آخر ظهور للفنان سليمان عيد قبل وفاته اليوم على موقع التواصل الاجتماعي عبر استوري إنستجرام الخاص به.

آخر ظهور للفنان سليمان عيد

آخر ظهور للفنان سليمان عيد

وكان آخر ظهور للفنان سليمان عيد من خلال موقع التواصل الاجتماعي الرسمي له إنستجرام مع أجانب ومصريين منذ ساعات قليلة قبل أن يرحل صباح اليوم بشكل مفاجئ بعد أن تعرض لأزمة صحية، وتم نقله إلى المستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة إثر تعرضه لأزمة قلبية، عمر ناهز 64 عاما وهو ما ما مثّل صدمة للجمهور إذ لم يكن يعاني من أمراض سابقة.

ومن المقرر أن يشيع جثمانه بعد صلاة الجمعة من المسجد الكبير في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

آخر أعمال سليمان عيد

وكان آخر أعمال الفنان سليمان عيد مشاركته في فيلم سيكو سيكو، الذي عُرض ضمن أفلام موسم عيد الفطر، بمشاركة عصام عمر وطه دسوقي وعدد كبير من الفنانين.

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