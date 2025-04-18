شيكو يكشف عن آخر مكالمة له مع سليمان عيد .. «كانت امبارح»

شيكو يكشف عن آخر مكالمة له مع سليمان عيد .. «كانت امبارح»

شيكو يكشف عن آخر مكالمة له مع سليمان عيد .. «كانت امبارح»

كتبت: بسمة شطا

لحظات يخيّم عليها الحزن والصدمة، استقبل الفنان شيكو خبر وفاة الفنان سليمان عيد إثر أزمة قلبة مفاجئة، لينعي شيكو صديقه بكلمات مؤثرة عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام، كاشفا عن تفاصيل آخر مكالمة جمعت بينهما.

شيكو يكشف عن آخر مكالمة له مع سليمان عيد

وشارك شيكو جمهوره بصورة خاصة للفنان سليمان عيد عبر صفحته وعلق عليها قائلا «الله يرحمك يا عم سليمان يا غالي لسة متكلمين امبارح… مش مصدق، الفاتحة».


يذكر أن هناك عددا كبيرا من الفنانين حرصوا على نعى رحيل الفنان سليمان عيد من خلال منشورات عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى من بينهم هانى رمزى وريهام عبد الغفور وأكرم حسني وركين سعد وإدوارد وكريم عبد العزيز وعدد آخر من الفنانين.

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