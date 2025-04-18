بدء التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للمرة الرابعة

بدء التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للمرة الرابعة

بدء التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للمرة الرابعة

فتحت نقابة الصحفيين باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية في دعوتها الرابعة، عند تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة.

وكان مجلس نقابة الصحفيين دعا المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح الجمعة 18 ابريل 2025م، إعمـالًا لنص الــمادة (33) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).

يشمل جدول الأعمال التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م)، والنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

ونشهد الجمعية العمومية انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وحال الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

وحال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الرابعة بحضور 25% ممن لهم حق التصويت، تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 2 مايو المقبل بحضور نفس النسبة.

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