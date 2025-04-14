الكرملين: بوتين وويتكوف لم يناقشا إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي
الكرملين: بوتين وويتكوف لم يناقشا إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي
أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومبعوث الرئيس الأمريكى للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لم يناقشا إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن روسيا والولايات المتحدة في بداية الطريق نحو إعادة إحياء العلاقات، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.
استمرار الحرب في أوكرانيا
وأضاف الكرملين، أن أوروبا لا تبحث عن سبل سلمية للمفاوضات بشأن أوكرانيا، والعديد من القادة الأوروبيين يريدون استمرار الحرب في أوكرانيا.
وتابع الكرملين بشأن الهجوم على سومي الأوكرانية، أننا لا نهاجم سوى أهداف عسكرية، وأن استعداد ألمانيا لإرسال صواريخ توروس إلى أوكرانيا سيؤدي إلى مزيد من التصعيد.