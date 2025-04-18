مشاهد لا تُنسى: محطات كوميدية حفرها سليمان عيد في ذاكرة جمهوره

مشاهد لا تُنسى: محطات كوميدية حفرها سليمان عيد في ذاكرة جمهوره

مشاهد لا تُنسى: محطات كوميدية حفرها سليمان عيد في ذاكرة جمهوره

كتب : بسمة شطا

رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان سليمان عيد، وترك لنا إرثا فنيا كبيرا سيظل فى وجدان وقلوب محبيه من خلال مشاركته في كثير من الأعمال الفنية المميزة، والتي إذا بحثت خلالها ستجد كثير من المشاهد التي علقت بأذهانك.

مشاهد في ذاكرة الجمهور بعد رحيل الفنان سليمان عيد

ومن بين المشاهد التي قدمها الفنان سليمان عيد وتظل دائما في ذاكرة الجمهور مشهده الشهير بفيلم عسكر في المعسكر، الذي شارك فيه مع الفنان محمد هنيدي، وهو خلال تواجدهما داخل غرف المعسكر وإلقاء قصيدته الشهيرة « موتي.. إنى أسف» وهو واحد من المشاهد التى تتضمن الكثير من الكوميديا داخل العمل حيث تقول القصيدة:
بحبك
من جوا النبض الراقد بين ضلعاتي بحبك
وبرغم البعد الباعد بيني وبينك بحبك
وبقولك لع
فهمانى لع
أنا قلبي عليكي
ياكلبة
ياسافلة
ياواطية
وبقولك حاسبي
أنا قاتل قبلك صفية وسلمى ونعمات
وهجيبك
عارفة ليه ؟؟
علشان أقتلك
هقتلك هقتلك
موتى
أنى أسف

فيلم الباشا تلميذ

وهناك أيضا مشهده الشهير فى فيلم الباشا تلميذ الذي شارك خلاله مع الفنان كريم عبد العزيز وهو مشهد حفل الزفاف بينه وبين الفنان حسن حسني حينما قال له «انتباه ياعسكري» ليرد سليمان عيد «لا مش انتباه».

فيلم زكي شان

وأيضا أحد مشاهده فى فيلم زكي شان الذي شارك من خلاله بجانب الفنان أحمد حلمي، وخاصة المشهد عندما حاول حلمي أن يدخل إلى النادى، وكان يجسد سليمان شخصية رجل الأمن.

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