مشاهد لا تُنسى: محطات كوميدية حفرها سليمان عيد في ذاكرة جمهوره

كتب : بسمة شطا

رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان سليمان عيد، وترك لنا إرثا فنيا كبيرا سيظل فى وجدان وقلوب محبيه من خلال مشاركته في كثير من الأعمال الفنية المميزة، والتي إذا بحثت خلالها ستجد كثير من المشاهد التي علقت بأذهانك.

مشاهد في ذاكرة الجمهور بعد رحيل الفنان سليمان عيد