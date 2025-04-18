عدوان جديد على لبنان.. سقوط شهيد جراء غارة إسرائيلية على صيدا «صور وفيديو»

كتب- حسن رمضان

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاكها للأراضي اللبنانية، بشن الغارات على أهداف في الداخل اللبناني، كان آخرها الغارات التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على سيارة «جنوبا»، ما اسفر عن استشهاد شخص.

قصف قوات الاحتلال للسيارة قرب مدخل صيدا

وسائل إعلام لبنانية وفلسطينية، كشفت تفاصيل الغارة الإسرائيلية، وقالت إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت اليوم، مركبة مدنية على أوتوستراد الغازية قرب مدخل مدينة صيدا جنوب لبنان.

استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، للسيارة على أوتوستراد الغازية، أسفر عن استشهاد شخص، وفق للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، التي أضافت أن فرق الدفاع المدني والاسعاف، نقلت مصابين من داخل السيارة المستهدفة في الغازية، وكذلك تم نقل مصابين صودف مرورهم قربها.

مقاطع فيديو أظهرت وفق للمركز الفلسطيني للإعلام، اشتعال النيران في السيارة المستهدفة من جانب الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.