وصول جثمان سليمان عيد إلى مسجد المجمع الإسلامي تمهيدا لأداء صلاة الجنازة

كتب: أحمد عبد الرحمن

وصل جثمان الفنان سليمان عيد، منذ قليل، إلى مسجد المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد، تمهيدا لأداء صلاة الجنازة عليه، وسط وحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

وفاة الفنان سليمان عيد

ورافق جثمان سليمان عيد نجله عبدالرحمن، والذي بدت عليه علامات الصدمة والحزن لفراق والده.

وتوفي سليمان عيد صباح اليوم، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حيث نقل إلى أحد المستشفيات في منطقة الشيخ زايد قبل وفاته بوقت قليل.

نجوم الفن ينعون سليمان عيد

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على نعي سليمان عيد، أبرزهم أحمد السقا وأكرم حسني.